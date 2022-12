Canicattini, approvato dal Consiglio comunale il rendiconto finanziario 2021

Con il voto favorevole del gruppo di maggioranza di “Canicattini Futura” e il voto contrario della minoranza di “Insieme per Cambiare” il Consiglio comunale di Canicattini Bagni ha approvato, nella seduta di martedì 6 dicembre, il Rendiconto della gestione finanziaria 2021 e il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (15 anni) per spalmare il disavanzo 1.894.519,35 causato dall’obbligo che i Comuni hanno di accantonare alcune somme, come il Fondo Anticipazione di Liquidità concesso dallo Stato per il pagamento delle fatture dei fornitori.

Presenti alla seduta aperta dalla Presidente Loretta Barbagallo e trasmessa come sempre in diretta streaming, la dirigente dei Servizi Finanziari Daniela Laura Magliocco e i Revisori dei Conti dell’Ente.

Approvato all’unanimità degli undici Consiglieri su dodici presenti in aula il verbale della seduta dell’11 novembre 2022, i lavori consiliari si sono incentrati sul punto successivo relativo al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, illustrato dal Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Marilena Miceli.

Il Comune di Canicattini Bagni non è strutturalmente deficitario, ha sottolineato l’Assessore Miceli, e risulta essere correttamente adempiente alla trasmissione di tutti i documenti contabili (bilanci di previsione, rendiconti e bilanci consolidati e rispettivi allegati alla BDAP), e non sono stati rilevati debiti fuori bilancio, né tantomeno irregolarità contabili o anomalie gestionali.

Il Rendiconto si chiude con un disavanzo da riequilibrare, dovuto all’obbligo che i Comuni hanno di accantonare alcune somme, soprattutto la nuova contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità ma anche da molteplici altre cause frutto di applicazioni di normative, ad iniziare dal Federalismo fiscale.

Nel 2021, ha ulteriormente precisato l’Assessore Miceli, nonostante le difficoltà finanziarie vissute da tutti i Comuni siciliani a differenza dei Comuni del resto del Paese dove gli standard di vita, occupazionali ed economici sono più alti, e la capacità di riscossione dei tributi è maggiore rispetto a quella che si registra nei Comuni siciliani dove si assesta ad appena al 50%, il Comune di Canicattini Bagni ha garantito i servizi essenziali di qualità ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili, migliorato gli interventi sociali, garantito il diritto allo studio con la mensa e il trasporto dei pendolari, tenuto viva con iniziatine culturali e ricreative la vita della città, collaborato con le Associazioni, grazie anche al lavoro degli Uffici e dei Funzionari che hanno saputo reperire fondi regionali e statali.