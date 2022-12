Modica, nuove TAC e nuovi posti letto per il Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore “Nino Baglieri”

Due nuove TAC Philips e la creazione di quattro posti letto per degenza breve all’Ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Ad annunciarlo è il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate, che in questo primo mese di lavoro sta cercando di incrementare attrezzature e posti letto della sanità iblea. La prima TAC sostituirà quella ormai obsoleta attualmente in dotazione al nosocomio modicano, la seconda invece verrà installata nel reparto del Pronto Soccorso. In questo reparto, inoltre, verranno creati quattro posti letto destinati alla degenza breve o alla sistemazione prima dell’assegnazione ad altro reparto. “Sono i primi frutti dell’impegno che stiamo mettendo per dare risposte concrete ai cittadini in tema di sanità” commenta l’On. Abbate. “Più volte abbiamo raccolto segnalazioni di guasti alle apparecchiature, da qui l’esigenza di una nuova TAC per sostituire quella vecchia e l’arrivo di una seconda per andare a colmare una lacuna nel reparto di Pronto Soccorso. La creazione poi di quattro posti letto per la degenza breve è solo il primo passo per la realizzazione di un vero e proprio reparto di astanteria che possa almeno raddoppiare i posti appena assegnati con relativo raddoppio del personale. L’impegno adesso continuerà anche per gli altri Ospedali della Provincia che troppo spesso sono stati relegati ad un ruolo marginale nell’ottica della sanità regionale”.