Floridia, 42 famiglie alla fame: il sindaco si batte per gli stipendi ai netturbini

Rabbia, disperazione, ma anche speranza per i 42 operatori ecologici di Floridia, senza retribuzione da ottobre e con una parte della 14esima mensilità ancora da riscuotere. Dalla riunione che si è tenuta questa mattina in Municipio tra il sindaco, Marco Carianni, i sindacati della Cildi, rappresentati da Rosalba Piricò e Sebastiano Placido della Cgil , è venuta fuori la criticità finanziaria della Prosat, la società che ha in appalto il servizio dei rifiuti a Floridia. Si tratterebbe di un'azienda collassata, senza liquidità e senza un Durc, tanto da non potere così essere liquidata dall'amministrazione Carianni.

A tentare di risolvere la vertenza è stato il sindaco, più pratico e meno burocratico rispetto ai dirigenti del Comune che hanno avanzato l'ipotesi di pagare con 93 mila euro quanto la Prosat deve all'Agenzia delle Entrate. Ma Carianni ha di fronte la legge che va rispettata. Il primo cittadino ha contattato gli uffici comunali di Carlentini, dove in passato si era verificato un caso analogo. In quella circostanza i lavoratori erano riusciti ad ottenere il dovuto. Marco Carianni ha comunque avvertito della situazione il prefetto di Siracusa ed ha chiesto agli operai di non entrare in agitazione, proprio a ridosso delle festività di Natale e che farà l'impossibile per fare ottenere gli stipendi agli operai. I sindacati per garantire i lavoratori procederanno con il decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda e quindi arrivare al sequestro delle somme nella casse del Comune.. Cildi e Cgil hanno chiesto anche all'amministrazione comunale di Floridia di revocare il contratto d'appalto per inadempienze da parte della società. "La situazione è drammatica - ha detto Rosalba Piricò - gli operai e le loro famiglie sono allo stremo. Oramai non hanno più i soldi del carburante per andare a lavorare, sono assediati da banche e finanziarie per le rate dei mutui da pagare, ma cosa ancora più grave, non hanno i soldi per dare da mangiare ai propri figli. La situazione non è più tollerabile ed il nostro augurio è che prima di Natale possano percepire gli stipendi di ottobre, novembre e poi c'è anche la tredicesima". Rosalba Piricò ha poi concluso : "Credo che a Floridia il sindaco ha capito il dramma di queste famiglie. I burocrati, invece, restano soltanto burocrati".