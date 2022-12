Pozzallo, l'Associazione Stele di Rosetta avvia il Banco alimentare nella sede di via Bellini

L'associazione La Stele di Rosetta - autismi e altre meraviglie che gestisce il CIRCUITO SOLIDALE E DEL RICICLO A POZZALLO dal 6 dicembre è ufficialmente autorizzata ad avviare le attività di volontariato con lo strumento del BANCO ALIMENTARE COMUNALE. Il Comune di Pozzallo sposando questa necessaria iniziativa sociale mette in atto quanto previsto dallo statuto comunale favorendo "forme concrete di solidarietà sociale, privilegiando i più deboli ed escludendo qualsiasi forma di discriminazione". Il progetto dell'associazione La Stele di Rosetta, denominato L'INCIAMPO avrà una durata di circa 4 mesi, fino a febbraio 2023. Il progetto è totalmente a titolo gratuito e di volontariato. La firma dell'accordo per la concessione amministrativa del locale comunale al piano terra di via Bellini n.8 consentirà di poter siglare convenzioni con supermercati e attività commerciali che generosamente e gratuitamente potranno riservare al Circuito Solidale di Pozzallo, generi alimentari da immagazzinare e successivamente distribuire alle famiglie pozzallesi in difficoltà. Da subito partirà l'iniziativa A NATALE FATE I BUONI che proseguirà anche dopo il periodo natalizio come linea da attuare in via definitiva per tutto il periodo in cui saremo "ospiti" del Comune di Pozzallo. La stanza a disposizione è di piccole dimensioni e quindi non sarà possibile immagazzinare grosse quantità di prodotti per questo si è pensato di spingere sull'ottenimento di buoni spesa da consegnare direttamente alle famiglie.

Pertanto chi vorrà, potrà attivarsi acquistando dei buoni spesa, anche di soli 5 euro, presso ogni supermercato, macelleria, pescheria, farmacia o parafarmacia, caseifici, rivenditori di frutta e ortaggi, panifici, ecc...

Per dare il proprio contributo, contattare Emanuela Russo ai seguenti recapiti 3388865399 - autismoragusa@gmail.com