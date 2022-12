Catania, non si ferma all'alt e sperona l'auto della Polizia: inseguito e preso

Ha messo in pericolo la vita di molte persone perchè non aveva la patente ed era senza assicurazione. Un 25enne incensurato al volante di una Fiat 600 non si è fermato all'alt di una pattuglia della Polstrada ed ha speronato l'auto degli agenti. E' iniziato un inseguimento a forte velocità in via Palermo, vicino all'ospedale Garibaldi. L'inseguimento si è concluso quando le due auto hanno tamponato delle auto in sosta. I poliziotti hanno bloccato il fuggitivo. Il giovane, al quale sono state contestate le sanzioni amministrative per le gravi violazioni del codice della strada commesse, è stato anche segnalato all’autorità giudiziaria per la resistenza opposta agli agenti ed il danneggiamento dell’auto di servizio.