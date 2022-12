Cartello delle Compagnie aeree, il governatore lo denuncia all'Antitrust

"Lo scandalo del caro voli che da tempo colpisce i siciliani deve trovare una risposta, immediata ed efficace. La Regione Siciliana denuncera' la questione all'Autorita' Antitrust, coinvolgendo i migliori avvocati esperti del settore. Ma serve anche piu' attenzione da parte del governo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in merito ai prezzi troppo elevati dei biglietti aerei da e per la Sicilia a ridosso delle feste di fine anno. "E' inaccettabile - ha aggiunto - che a minare il diritto alla mobilita' dei cittadini sia una compagnia a capitale totalmente pubblico come Ita, impegnata in una sorta di cartello con Ryanair sulla rotta Palermo-Roma in quanto unici vettori ad operare su quel percorso. Torno percio' a chiedere al governo di farsi sentire e in particolare modo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale da tempo abbiamo posto anche altri temi urgenti su cui non abbiamo ancora ottenuto risposte. Il gran lavoro e l'encomiabile impegno del ministro Urso sulla vicenda Lukoil, con il salvataggio di migliaia di posti di lavoro, dimostrano che, volendo, i problemi possono essere risolti".