Pmi, Fmpi: a Palermo incontro su carenza infrastrutture

Le carenze infrastrutturali e le difficoltà di mercato sono fonte di disuguaglianza del nostro Paese, da sempre diviso tra nord e sud lo dice Fmpi che partendo da questo grande tema, da il via a due incontri tematici che si terranno a Palermo e Milano. La prima tappa sarà Palermo il prossimo 12 dicembre alle ore 9:30 nella Camera di Commercio. La Federazione Piccole e Medie imprese, insieme ai partecipanti, aprirà ad un confronto sulle disuguaglianze imprenditoriali e sull'importanza del Made in Italy. 'Prendo spunto dal grande dibattito ormai decennale sul Ponte di Messina - sostiene Annalisa Terranova presidente Fmpi - per dichiararci assolutamente favorevoli alla sua messa in opera. La notizia che l'Ue ha deciso di finanziare parte del progetto, ci ha resod avvero felici: riteniamo di fondamentale importanza unire la Sicilia al resto dell'Italia'. 'Altro argomento che va affrontato con l'intento di unire e non dividere l'Italia-dichiara Salvatore Ronghi direttore generale Fmpi - è quello sull'autonomia differenziata. Il Premier Giorgia Meloni ha più volte dichiarato che il governo lavorerà per una sua attuazione virtuosa e noi speriamo che non sia uno slogan propagandistico.Serve maggiore responsabilizzazione per tutti: Regioni, Enti Locali, Stato'. 'Il progetto - conclude - deve essere finalizzato a migliorare le infrastrutture e l'efficienza dei loro servizi e non a creare disparità tra regioni e quindi anche tra cittadini' e migliorare le condizioni di mercato delle PMI meridionali'