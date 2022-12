Chavez, il gol più potente:121 km/l'ora

Il gol di Luis Chavez, calciatore del Messico, contro l'Arabia Saudita ha raggiunto una velocita' di 121,69 km/h ed e' fino ad oggi, il piu' "potente" mai segnato in questo mondiale del Qatar. Grazie alla tecnologia si puo' ora stabilire non solo se il gol e' o non e' in fuorigioco ma anche di chi e' il tiro piu' potente: Al Rihla, il pallone ufficiale adidas per Qatar 2022, realizzato con tecnologia Connected Ball, presenta un'unita' di misura inerziale (IMU) posizionata all'interno del centro della sfera. Questo sensore invia i dati della palla ad una sala operativa consentendo un rilevamento molto preciso dal punto in cui si calcia, e di rilevare la distanza percorsa verso la porta in aria, la velocita' del tiro e di rotazione. E cosi', in testa alla Top 10 dei gol della fase a gironi e degli ottavi di finale piu' potenti c'e' la spettacolare punizione di Luis Cha'vez calciata nella vittoria per 2-1 del Messico sull'Arabia Saudita nella terza giornata di gara. La distanza dall'obiettivo era di 29,19 m, e il pallone e' volato ad una velocita' massima di 121,69 km/h. Poi c'e' il gol di Ritsu Dan a 120,04 km/h per il Giappone, segnato da appena fuori area per l'1-1 contro la Spagna. Al terzo posto c'e' il tiro del tedesco Niclas Fullkrug. Il primo gol di Cristiano Ronaldo nella vittoria sul Ghana dal dischetto e quello di Harry Kane contro il Senegal completano la Top Five fino ad oggi.