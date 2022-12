Nuovi arrivi di Migranti a Lampedusa, hotspot scoppia: 1200 ospiti

Nuovi sbarchi a Lampedusa. Sessantatre migranti, fra cui 13 donne e 15 minori, sono giunti sull'isola dopo essere stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di finanza e dall'assetto svedese Frontex. Poco dopo, sono sbarcati altri 149 profughi, tra cui 17 minori, soccorsi sempre da una motovedetta delle Fiamme gialle. Tutti sono stati accompagnati nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano più di 1.200 ospiti. Per stasera la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 250 migranti a bordo del traghetto di linea per Porto Empedocle. Intanto, tre navi delle Ong attendono l'assegnazione di un porto sicuro per lo sbarco dei migranti a bordo.