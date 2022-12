Covid, nel Ragusano contagi sempre in aumento: sono 1.020

Continua a salire il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano. Nel report Asp dell'8 dicembre i positivi sono in totale 1.020: 998 sono in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi per cui il numero dei morti è sempre di 636. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 79 Comiso, 2 Giarratana, 36 Ispica, 220 Modica,

0 Monterosso, 91 Pozzallo, 331 Ragusa, 18 Santa Croce Camerina, 59 Scicli, 120 Vittoria.