Modica, le iniziative di Natale: si parte con il villaggio dedicato ai dolci e all'artigianato

E' partita l’iniziativa “E’ Natale a Modica”, organizzata dalla ProModica 1977 in collaborazione con il Comune di Modica, con l’intervento di alcune imprese locali. In Piazza Matteotti, fino a domenica 11 dicembre, il villaggio dedicato ai dolci di Natale con i prodotti tradizionali locali, il mercatino delle pulci, l'artigianato, e la giostrina tipica di Natale per far divertire i bambini. Ci saranno anche artisti di strada in giro per il centro, musica a cura dell’Associazione Thelonious, mentre il 9 dicembre la serata sarà allietata dal Gruppo De.da. Sabato suonerà il gruppo The boys jam session. Le iniziative per le feste di Natale e Capodanno si concluderanno il 6 gennaio. Dalla prossima settimana, infatti, ci saranno altre manifestazioni di natura culturale e ricreativa.