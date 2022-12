Galà dello Sport a Trecastagni: tra i premiati anche i canoisti siciliani Samuele Burgo e Andrea Schera

In comune hanno la passione per lo stesso sport - la canoa -, una prestigiosa divisa - quella della Fiamme Gialle -, e la provenienza d’origine essendo siciliani. Sono il siracusano Samuele Burgo e il palermitano Andrea Schera (da destra nella foto). Vincendo la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Halifax e la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Monaco, entrambe conquistate nella specialità K2 sulla distanza dei 1000 metri, hanno portato la Sicilia e l’Italia sul tetto del mondo.

I due canoisti della Guardia di Finanza, fanno parte della ricca lista dei premiati del 17° Galà dello Sport, selezionati dal Comitato organizzatore e dalla Giuria presieduta dal Gen. Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Fabio Pagliara ed Enzo Falzone, che lunedì 12 dicembre gli consegnerà la Castagna d’Argento.

La loro presenza così come quella degli altri protagonisti che saranno premiati - Antonio Rossi, Romano Battisti, Davide Cassani, Davide Mazzanti, Giovanni Valentini, Italo Cucci, Manlio Messina e, per le squadre, il Cus Catania Volley -, sottolinea il livello qualitativo del Galà dello Sport organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone.