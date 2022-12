Massimiliano Sorbello nuovo primario di Anestesia e Rianimazione del "Giovanni Paolo II" di Ragusa

“Garantire efficienza, qualità e umanità delle cure. E portare a Ragusa l’esperienza clinica, formativa e scientifica del mondo, contribuendo a renderla sede di innovazione e di collaborazione interdisciplinare nazionale ed internazionale”. Con il suo bagaglio d’esperienza, e una passione innata per la ricerca e la formazione, il dottor Massimiliano Sorbello, nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ASP di Ragusa, ha preso servizio presso l’ospedale “Giovanni Paolo II. Sorbello, classe ’73, proviene dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico-San Marco” di Catania, dove ha maturato esperienza tanto in Rianimazione quanto nei più svariati settori anestesiologici, comprese Neurochirurgia, Chirurgia dei trapianti d’organo, Chirurgia toracica, Chirurgia ortopedica, Chirurgia pediatrica e Chirurgia generale, laparoscopica e robotica. I successivi incarichi professionali, al “Vittorio Emanuele” prima e all’ospedale “San Marco” poi, hanno completato il suo percorso formativo arricchendolo con l’esperienza in emergenza intra ed extraospedaliera e, negli anni della pandemia, con il trattamento dei pazienti Covid.