Modica, alla Mondadori si presenta il libro di Massimo Bisotti "La luna blu (dieci anni dopo)"

Mercoledì 13 dicembre, alle 18, al Plaza, nei nuovi spazi della libreria Mondadori di Modica, Massimo Bisotti, presenterà ‘La Luna Blu (dieci anni dopo)’. Un libro che, nel 2012, fu best seller e che Mondadori ha deciso di riproporre e ridare alle stampe dopo due lustri, con nuovi momenti di vita vera e immaginata di Meg, Demian, George e di ogni altro protagonista di questa storia che miscela reale e irreale, sino a sfumarne i contorni. Tra sogni infiniti, realtà a volte difficili, amori impossibili e possibili, concretezza e fantasia. Perché sognare non costa nulla e vivere il sogno ancor meno… Bisotti ha una prosa unica, sublimante, capace di trasportare il lettore e di indurlo a pensare a ciò che è davvero amore, rendendosi protagonista di sogni che lui racconta in modo unico. Perché nati da vita vissuta e immaginati come vita da vivere

Mercoledì 13 dicembre, h. 18.00, Mondadori Bookstore Modica c/o Plaza Shopping: ‘La luna blu, dieci anni dopo’ di Massimo Bisotti