Ragusa, furto di indumenti: denunciata una donna

Una donna è stata arrestata per furto aggravato, essendosi appropriata di vari indumenti per un valore di circa duecento euro. Gli agenti dell’Ufficio Volanti, a seguito di segnalazione giunta sulla linea di emergenza 112, interveniva presso un negozio nei pressi del Centro Commerciale di Ragusa per furto di capi di abbigliamento.

Un’altra donna è stata segnalata all’Autorità Amministrativa competente, poiché trovata in possesso di 4 grammi i sostanza stupefacente destinata ad uso personale.