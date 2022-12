'Avvertimento' con il fuoco a Floridia, furgone in fiamme alla Marchesa

'Avvertimento' la scorsa notte con il fuoco a Floridia. Verso le 22 in via Fratelli Rosselli, nel rione della Marchesa, un furgone parcheggiato in strada ha preso fuoco. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri. L'intervento dei pompieri non ha evitato che il mezzo andasse parzialmente distrutto. Il fuoco ha divorato la parte anteriore del mezzo. Dalle prime risultanze investigative l'origine delle fiamme sarebbero dolose. I militari dell'Arma hanno sentito il proprietario del furgone, ma non è dato sapere cosa ha riferito ai carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito anche alcuni filmati registrati dalle telecamere piazzate nella zona. Sono in corso le indagini.