Legge di bilancio, Scerra (M5s): il nuovo ospedale di Siracusa tra gli emendamenti

Nuovo ospedale di Siracusa, fondi per i comuni della Sicilia sud orientale colpiti dal maltempo, proroga del credito d’imposta per le Zes, strumenti per potenziare e rendere ancora più attrattive le stesse Zone economiche speciali, rendere strutturale dal 2023 la misura “Decontribuzione Sud. E ancora: credito d’imposta per istallazione di pannelli fotovoltaici destinati alle strutture produttive, proroga del credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno, creazione di un fondo per asili nido aziendali e maggiore flessibilità per potere andare in pensione con quota 41. È quanto previsto dal corposo pacchetto di emendamenti alla legge di Bilancio presentati dal parlamentare nazionale siracusano del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra.

“Si tratta – spiega Scerra – di una serie di modifiche alla Legge di Bilancio nel tentativo di aggiustare il tiro di una Finanziaria nella quale il Mezzogiorno ed il nostro territorio sono completamente dimenticati”.