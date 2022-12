Modica, alla Galleria Lo Magno finissage della mostra di Sandro Bracchitta

La presentazione ufficiale della calcografia in edizione limitata “Unda Mater” e contestualmente del catalogo contenente il testo del critico d’arte Ivan Quaroni e dello scrittore e curatore Niccolò Nisivoccia caratterizzerà questo sabato pomeriggio 10 dicembre a Modica, alle ore 19, il finissage dell'omonima mostra “Unda Mater” dell’artista siciliano Sandro Bracchitta alla galleria d’arte contemporanea Lo Magno (via Risorgimento 91-95, Modica). Un’ulteriore occasione per conoscere da vicino le opere pittoriche dell’artista che hanno già fatto breccia tra il pubblico, i collezionisti e i critici, assieme all’installazione dedicata al tema del viaggio che l’umanità affronta da millenni.