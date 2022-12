Covid, in lieve calo il numero dei positivi nel Ragusano

Lieve flessione dei contagi Covid nel Ragusano rispetto al giorno precedente. In totale le persone positive al virus sono 955: 931 si trovano in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale. Non ci sono nuovi decessi nelle ultime 24 ore per cui i morti sono sempre 636. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 22 Chiaramonte Gulfi, 73 Comiso, 1 Giarratana, 40 Ispica, 198 Modica, 0 Monterosso Almo,

97 Pozzallo, 312 Ragusa, 18 Santa Croce Camerina, 42 Scicli, 111 Vittoria.