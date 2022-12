Modica, "Le notti del Panettone": 17 e 18 dicembre in Piazza Ag/Beneventano

I bambini celebrano il "Manzapanettum", una ricetta comparsa fin dal 1400 nelle botteghe siciliane. Le Notti del Panettone è un evento che valorizza il re delle feste Natalizie. Sabato 17 e domenica 18 dicembre , Piazza Ag Distribuzione/Beneventano, nei locali dell’ex hub vaccinale , su iniziativa del gruppo Ag Distribuzione, divisione Accademia del Gusto e della scuola di orientamento e formazione Euroform, della APCI (Associazione provinciale cuochi e pasticceri iblei), saranno i bambini i veri protagonisti della kermesse. L'evento andrà in onda sui canali social: Ragusanews, Cronache di Gusto, Orango e degli sponsor tecnici, Farine Molino della Giovanna, Senna (Bakery e food), Brenta , Agrimontana e Birra del Borgo. Sabato 17 dicembre a partire dalle ore 16,00 e fino alle 18,30 e domenica 18 dicembre a partire dalle ore 16,30.

Protagonisti della serata i bambini dell'associazione CinqueVolley.Direttore artistico della manifestazione, la food blogger Barbara Conti. Una grande festa dove i bambini si esibiranno nella realizzazione della ricetta del tipico dolce di Natale. Non mancherà la versione del "Manzapanettum al cioccolato di Modica Igp" , la vera novità dell'appuntamento. Prevista la partecipazione del maestro pasticciere Antonio Pitino, degli chef Claudio Ruta , Giovanni Galesi e Luca Giannone. Accanto ai dolci tipici locali e tradizionali, il panettone resta sempre il dolce più amato. La sua ricetta è la più cercata su internet dagli amanti dei lievitati e dalle casalinghe amanti dei dolci fai da te. Farcito, semplice, artigianale o del supermercato, resta sempre il dolce più "gettonato" delle Feste. Durante questa due giorni, ci sarà spazio anche per momenti di show cooking legati al Re delle feste con tante altre sorprese.