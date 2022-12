Ragusa, controlli della Polizia: identificate 366 persone

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, a Ragusa, dal 5 al 7 dicembre, il Questore Giusy Agnello ha disposto controlli straordinari nel comune, con diverse pattuglie della Polizia di Stato ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, richieste a supporto dell’attività.

Gli obiettivi del dispositivo sono stati la prevenzione e repressione di ogni forma di reato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con maggiore attenzione al centro storico di Ragusa, in particolare zona Piazza San. Giovanni, via G. Matteotti e zone limitrofe, nonché alle zone residenziali e ai quartieri circostanti.

Il servizio si è svolto con numerosi pattugliamenti e posti di blocco effettuati in vari punti del capoluogo e presso le arterie di ingresso alla città di Ragusa, con controlli dinamici di persone e mezzi in tutta la città. Particolare attenzione è stata dedicata, anche, ai luoghi di ritrovo di giovani per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e l’abuso di sostanze alcooliche.

I controlli si sono concretizzati nell’identificazione di 366 persone e nel controllo di 200 veicoli. Sono state elevate diverse contravvenzioni per violazione alle norme del codice della strada.