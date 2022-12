Il "Vittoria Peace Film" 2022 omaggia la sceneggiatrice Tullia Giardina

Tutto pronto per la X edizione del Vittoria Peace Film Fest. La kermesse cinematografica diretta da Luca e Giuseppe Gambina, in programma alla Multisala Golden dal 12 al 15 dicembre. L'evento, patrocinato dal Comune di Vittoria e dal Ministero della Cultura, punta a valorizzare le eccellenze di giovani e talentuosi registi. Quest’anno la manifestazione è stata posticipata per la scomparsa della docente e sceneggiatrice Tullia Giardina, storica componente del Comitato di Direzione del festival. Il festival ha deciso di omaggiare la sua dedizione e il suo rigore e per queste ragioni, le ha dedicato un premio. Da quest’anno, infatti, sono tre i premi speciali assegnati dal Vittoria Peace Film Fest: il Premio Sebastiano Gesù, “Cinema per la pace”; il Premio giornalistico Gianni Molè, “Cronisti per la pace” e il Premio Tullia Giardina alla “Migliore sceneggiatura per la pace”. Il festival assegna anche altri premi: Miglior Lungometraggio, Premio speciale della giuria sezione lungometraggi, Miglior Documentario, Premio speciale della giuria sezione documentari, Miglior cortometraggio, Premio speciale della giuria sezione cortometraggi. Il Vittoria Peace Film Fest è un progetto di G&G Cinema Teatri Arene, realizzato in collaborazione con il Cineclub d’Essai di Vittoria. Dal 2018 il festival è presieduto dal regista Pasquale Scimeca, mentre il cineasta Nello Correale ne è il presidente onorario. La selezione dei documentari e dei cortometraggi è firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino.

Si comincia lunedì 12 dicembre alle ore 15,30.