Siracusa, solidarietà alle famiglie più bisognose con l'iniziativa "Un sacco d'amore"

Anche quest’anno l’Associazione “Astrea in Memoria di Stefano Biondo” insieme a Zuimama Arciragazzi, Arciragazzi Siracusa 2.0, Khorakhanè Circolo Arci, La Bacchetta Magica, Assoraider Siracusa 6, Super Heroes ODV, Stonewall e in collaborazione con il Banco Alimentare di Siracusa, promuove l’iniziativa solidale “Un Sacco d’amore” per donare alimenti ed oggetti utili alle famiglie in difficoltà della città. Come ormai da tradizione presso la sede di Astrea, in Piazza Santa Lucia 16, grazie all’aiuto di volontarie e volontari saranno preparate decine e decine di “Sacchi d’amore” da distribuire entro Natale a chi ne ha più bisogno. Un gesto concreto per realizzare il quale Astrea fa appello a coloro che vorranno fare dono di oggetti di prima necessità, alimentari o anche solo il proprio tempo.

“Quest’anno più che mai, - spiega Rossana La Monica (presidente Astrea) - c’è bisogno di un Sacco d’amore, come se non bastasse la pandemia per le famiglie in difficoltà, adesso si aggiunge il caro vita dovuto alla guerra, senza contare tutte le famiglie ucraine che si sono aggiunte.

L’edizione 2022 di un “Sacco d’Amore” si augura un grosso coinvolgimento della Cittadinanza Attiva ad aiutare i meno fortunati, per promuovere le abilità sociali attraverso la cultura del dono, favorire una migliore qualità di vita e consapevolezza sulle difficoltà che tutti stiamo attraversando. Ed infine ma non ultimo, - conclude La Monica - favorire l’integrazione e la fratellanza, in maniera allegra e creativa, rinforzando la comprensione di comunità e di culture differenti dalla propria con aspetti positivi e bisogni diversi, azione che diventa occasione di crescita personale e sociale e di valorizzazione della propria cultura di provenienza”.

I “Sacchi d’amore” da consegnare a grandi e piccini sono davvero tanti ecco come si può aiutare Astrea, donando: panettoni, pandoro, olio di semi e di oliva, latte, pasta, riso, tonno in scatola, caramelle, cioccolatini, ceste in vimini, sacchi di juta, cappellini, guanti e sciarpe (ovviamente nuovi o pari al nuovo)e libri per l'infanzia.

Si può consegnare il tutto dal 9 al 19 dicembre, presso la sede di “Astrea in Memoria di Stefano Biondo” in Piazza Santa Lucia, 16, dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Oppure, dal 12 al 19 dicembre, presso la sede di “Zuimama Arciragazzi in Via Sant’Orsola, 12, dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Inoltre, si può aiutare Babbo Natale e i suoi amici, facendo una piccola donazione tramite:

- Bonifico bancario sul c/c postale dell’ass.“ASTREA in memoria di Stefano Biondo”.

IBAN: IT86D0760117100001011211859

Ricarica Postepay n. 5333 1711 1622 5927

c.f. intestataria BNDRRA87D47I754I – Aurora Biondo, tesoriera Astrea in memoria di Stefano Biondo.

in più, sabato 24 DICEMBRE, dalle ore 12.00, in Via Sant’Orsola, 12 l’associazione Zuimama Arciragazzi organizza un grande PRANZO DI NATALE SOLIDALE con il supporto delle associazioni che co-promuovono “UN SACCO D’AMORE”.