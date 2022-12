Investì e uccise una turista a Lampedusa nel 2019: condanna annullata

La Cassazione annulla con rinvio la condanna, per l'accusa di omicidio stradale, nei confronti di Andrea Saverio Sola, 26 anni, palermitano, arrestato il 31 agosto del 2019 a Lampedusa, qualche ora dopo avere travolto e ucciso con la sua auto Fulvia Morando, sindacalista quarantanovenne di Pinerolo, in provincia di Torino, che si trovava nell'isola per lavoro. I giudici hanno accolto uno dei motivi del ricorso del difensore dell'imputato, l'avvocato Monica Malogioglio. La condanna a 4 anni decisa dalla Corte di appello (4 anni e 8 mesi in primo grado) sara' adesso oggetto di un nuovo processo di secondo grado dove si dovra' valutare la sussistenza eventuale di un'attenuante che potrebbe fare diminuire ulteriormente la pena. La Suprema Corte, infatti, ritiene che possa esserci stato un concorso di colpa da parte della vittima che, secondo quanto sostenuto dal legale di Sola, avrebbe camminato sul lato esterno del marciapiede in direzione opposta rispetto a quella della auto nella carreggiata. La donna, secondo la ricostruzione dell'episodio, stava passeggiando insieme a un collega in contrada Terranova, zona periferica dell'isola, quando e' stata investita da un fuoristrada Suzuki Santana che l'ha scaraventata contro un muretto. La turista e' morta poco dopo essere arrivata al poliambulatorio. Il conducente della vettura, anziche' fermarsi e prestare i soccorsi, avrebbe accelerato e si sarebbe rapidamente allontanato dicendo, poi, quando fu rintracciato, di non essersene accorto.