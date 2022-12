Avola, è ai domiciliari e gli trovano l'hashish: altro arresto per 66enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Noto e della Stazione di Noto hanno arrestato un 66enne di Avola, già agli arresti domiciliari, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo le attività di verifica circa il rispetto della misura cautelare, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, rinvenendo oltre 90 grammi di hashish, circa 25 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, una contabilità dell’attività delittuosa e appunti con i recapiti dei “clienti”. La perquisizione è stata successivamente estesa ad un veicolo in disuso, ma riconducibile all’arrestato, ed ha consentito sequestrare anche 9 colpi di pistola, di cui 4 già esplosi. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G. aretusea.