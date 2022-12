Natale a Modica, artisti di strada e spettacolo con le bolle di sapone nell'atrio del Comune

Continuano le manifestazioni nell’ambito delle iniziative “E’ Natale a Modica”, organizzate dalla Pro Modica 1977, in collaborazione con il Comune di Modica e alcune imprese locali. In piazza Matteotti si potranno visitare il villaggio dedicato ai dolci di Natale con i prodotti tradizionali locali, il mercatino delle pulci e la giostrina tipica di Natale per la gioia dei bambini. Domenica, divertimento assicurato con gli artisti di strada nel cuore del centro storico, in Corso Umberto, e la musica dei “The boys jam session”. Nel chiostro di Palazzo San Domenico dalle ore 18.30 tutti con il naso in su, uno straordinario spettacolo con le bolle di sapone pensato soprattutto per i più piccoli.