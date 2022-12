Canicattini Bagni, successo per il primo appuntamento “Natale on the Road”

È stato un vero successo di partecipazioni giovedì 8 dicembre 2022, nella centralissima via Vittorio Emanuele a Canicattini Bagni, per “Natale on the Road”, il primo appuntamento del ricco cartellone delle manifestazioni natalizie, affidate quest’anno dall’Amministrazione comunale alla cura della locale Pro Loco che, per la Festa dell’Immacolata, insieme ai Commercianti e alle Associazioni della città, è riuscita a realizzare una grande “festa di comunità” facendo divertire grandi e, soprattutto, i più piccoli.

Un percorso guidato dalla voce di Principe Giank (Giancarlo Cultrera), tra la Casa di Babbo Natale, il Circo e Teatro di strada “Tres’h Jolies”, l’animazione di “Viva la Vida”, degustazione di prodotti tipici (‘mpanate, ‘nfigghiulate, panini con salsiccia e carne canicattinese, zeppole, cannoli e tanti altri stands gastronomici), gli stands delle Associazioni e degli Artigiani locali, la mostra di antichi e preziosi bambinelli “Il Piccolo Redentore” del Museo TEMPO, e naturalmente la musica dal vivo dei Perciazzucca, della Piper Band e dell’Armata Brancaleone hanno richiamato a Canicattini Bagni tanti visitatori, dando loro appuntamento per le altre manifestazioni in programma per il Natale 2022. «Siamo pienamente soddisfatti per l’ottima riuscita di questo primo appuntamento natalizio – hanno sottolineano l’Assessore allo Spettacolo e al Turismo Sebastiano Gazzara e il Presidente della Pro Loco Davide Bondì -. La sinergia e la collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, i Commercianti, gli Artigiani, la Banda musicale, i Gruppi e le Associazioni cittadine, ancora una volta ha funzionato, sensibili tutti a quel sentire comune che ci fa sentire comunità solidale»

"Questo il modello anche per le restanti manifestazioni del Natale, Capodanno e dell’Epifania – dichiara il Sindaco Paolo Amenta – che come Amministrazione comunale abbiamo voluto lanciare e seguire nell’ambito di un coinvolgimento e partecipazione generale della città anche per il futuro".