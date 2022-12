Tennis, il Ct Palermo in campo a Torino contro la Sinalunga per lo scudetto

Per Sinalunga 11 anni fa la prima apparizione in serie A, anche grazie a chi oggi è alla guida di questa squadra: Giovanni Galuppo e Diego Alvarez. Una formazione che può schierare giocatori importanti, come i protagonisti della semifinale vinta contro il Park Tennis Genova: il mancino Matteo Gigante, il romano Marco Miceli e lo spagnolo Oriol Roca Batalla. Ma tra le frecce a disposizione di Sinalunga troviamo anche nomi importanti del recente passato come Daniele Bracciali e Luca Vanni. Dal canto suo, il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio lo aveva dichiarato subito dopo la promozione dello scorso anno, che avrebbe costruito una squadra per provare a vincere lo scudetto. Ed è stato di parola. Dopo l'ingaggio del mancino spagnolo Albert Ramos Vinolas, numero 39 al mondo, best ranking di numero 17 e vincitore di 4 titoli Atp, è arrivato anche l'acquisto del 29enne avolese Salvatore Caruso. Per lui, oggi al gradino 300 al mondo (ma con un best ranking di n.76) si tratta di un ritorno al Ct Palermo dopo i tre anni di militanza a Messina. La Sicilia porta così un'altra compagine in finale dopo che il Ct Vela Messina l'aveva raggiunta nel 2019 e nel 2021, perdendo entrambi i match, prima contro Vigevano e poi contro Torre del Greco. Oltre a Ramos e Caruso, i due capitani potranno contare anche su Carlos Gomez Herrera, Omar Giacalone, Gabriele Piraino, Pietro Marino e Francesco Mineo Mineo.

Ci sono squadre che inseguono un obiettivo per anni senza riuscire mai a raggiungerlo, e poi ce ne sono altre che, viceversa, amano andare di fretta. Come Ct Palermo e Tc Sinalunga che, a meno di un anno di distanza dalla festa promozione, scenderanno in campo domani 11 dicembre per giocarsi il titolo di campione d'Italia a squadre in Serie A1. La cornice è quella delle grandi occasioni, visto che la sfida avrà luogo sul veloce indoor del Training Center del Circolo Stampa Sporting di Torino, sugli stessi campi dove appena un mese fa si sono allenati i protagonisti alle Nitto Atp Finals. L'appuntamento è fissato per domani: la sfida sarà trasmessa in diretta dalle ore 10 su SuperTennis e su SuperTennix, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis. La formula degli incontri è di quattro singolari e due doppi, più un eventuale terzo doppio di spareggio. Comunque andrà sarà dunque una prima volta, proprio nell'anno in cui la manifestazione festeggia il suo centenario. Sarà anche la sfida tra due squadre che hanno dominato i rispettivi gironi, con il team palermitano che ha chiuso imbattuto e con i toscani che hanno ceduto solo l'ultimo match, quando ormai il primo posto in classifica era in cassaforte.