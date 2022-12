Sisma dell'Immacolata: ad Acate verifiche in alcune scuole, possibili disagi

Qualche lesione sospetta è stata individuata alla scuola primaria “Puglisi” di Acate a seguito del sisma dell'Immacolata. Qualche disagio per l'utenza sarà inevitabile a partire da lunedì.

In un comunicato dell'Amministrazione Comunale viene chiarita la situazione :” A seguito del terremoto dell’8 dicembre sono state effettuati immediatamente dei sopralluoghi preliminari in tutti i plessi scolastici, prima dell'ingresso in classe di alunni e personale. I tecnici comunali, in presenza nostra e del dirigente scolastico, coadiuvati dai volontari della Procivis, hanno evidenziato la presenza di piccole lesioni, di cui alcune già presenti e ora più evidenti. In via precauzionale si è ritenuto di interdire la porzione del Puglisi antistante la via Balilla, e di conseguenza, la scala principale”.

Nel Plesso “Volta”, che ospita la secondaria di I grado, invece, le due aule esterne verranno messe in sicurezza, sempre a partire dalla prossima settimana, poiché si sono riscontrati problemi sui solai, ma comunque non collegabili al terremoto.

“Per il Puglisi – è scritto nel comunicato – si attende il verbale di sopralluogo da parte della Protezione Civile che ha controllato le nostre scuole nella stessa mattinata di venerdì scorso. Qualche piccolo disagio, reso necessario per salvaguardare l’incolumità degli alunni e di tutto il personale scolastico”.