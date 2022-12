Inghilterra fallisce un rigore, la Francia vince e va in semifinale

Inghilterra e Francia avrebbero meritato entrambe la semifinale del Mondiale, al termine di uno dei match più belli ed equilibrati visti in Qatar. Invece vanno avanti i campioni del mondo, che grazie al 2-1 finale mercoledì affronteranno il Marocco in una sorta di derby con il loro ex protettorato. La solita nazionale dei Tre Leoni, mai doma finché la palla è in gioco, ha lottato alla pari - e per lunghi tratti facendosi addirittura preferire - con i Blues, imbrigliando Mbappé da raddoppi di marcature. Ben 14 le conclusioni a rete inglesi (contro le 8 avversarie) e difesa francese mai così a dura prova prima di questa sera. Ma proprio in una serata di sofferenza, i Blues hanno mostrato di poter ambire a bissare il titolo del 2018. Nessuna sorpresa nella formazione schierata da Didier Deschamps. Il capitano Hugo Lloris festeggia il traguardo record delle 143 presenze, una in più di Lilian Thuram. Confermato l'11 che ha battuto la Polonia negli ottavi, con la linea d'attacco composta da Griezmann, Dembélé e Giroud a supporto di Mbappè. Sul versante inglese partono in panchina Rashford e Sterling. Gareth Southgate conferma la difesa a quattro vista con il Senegal, con Walker sulla destra per arginare il capocannoniere del torneo. La Francia prova subito ad imporre le maggiori doti di palleggio del suo centrocampo. Dalla destra spiove, all'11', il cross di Dembelè che Giroud gira di testa, ma la traiettoria è centrale e Pickford blocca. Il primo squillo è dei campioni del mondo e fa da prologo al gol. Al termine di uno scambio che coinvolge anche Mbappè e Dembelè, Griezmann serve Tchouameni che da fuori area scocca un destro potente ed a fil di palo. Pickford forse non lo vede partire ed è in ritardo. Ma l'Inghilterra reagisce subito e Lloris deve superarsi per respingere col corpo il tiro ravvicinato di Kane. Dubbi al 25' per un fallo, al limite dell'area, di Upamecano su Kane, ignorato dall'arbitro Sampaio. Al 29' ancora l'attaccante del Tottenham impegna il suo compagno di club, che si salva in angolo. Al netto della rete di vantaggio francese, il primo tempo è equilibrato. Mbappè è sempre ben marcato da Walker e fatica ad accendersi. Kane è in palla, ma poco supportato da Saka e Foden. Nessun cambio dopo l'intervallo. Ed al 2' Lloris è bravissimo a deviare oltre la traversa un gran tiro di Bellingham.L'Inghilterra al 7' si guadagna il rigore sul fallo di Tchouameni ai danni di Saka. Kane spiazza Lloris ed è 1-1.Il lmatch si infuoca e Pickford deve intervenire per arginare lo sfondamento centrale di Rabiot. Il Saka timido del primo tempo non c'è più ed ora è un pericolo costante per la difesa.Saltando su uno spiovente da calcio piazzato, Maguire di testa sfiora il palo. L'Inghilterra ora meriterebbe il vantaggio, invece è la Francia ad andare vicinissima al gol, con la capocciata di Giroud servito da Dembelé. Pickford è un gatto e devia. Ma i Blues hanno in serbo il colpo del ko e lo sfoderano al 33'. Decisivo ancora il milanista, lesto a deviare in gol il cross da sinistra di Griezmann. Nemmeno il tempo di gioire e Theo Hernandez stende in area Mount, appena entrato. Sampaio lascia correre ma, richiamato dal Var, assegna il secondo penalty agli inglesi. Sul dischetto va di nuovo Kane, ma questa volta il suo tiro vola altissimo e si resta sul 2-1. Il colpo psicologico è durissimo ed i ragazzi di Southgate hanno qualche minuto di sbandamento. Però non mollano e Lloris non può rilassarsi. Ma il risultato non cambia più e la Francia può festeggiare.