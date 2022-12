"Caso Gennuso' in Antimafia all'Ars sull'eleggibilità alla vice presidenza

Dopo l'insediamento avvenuto il 7 dicembre, e l'elezione del presidente dei due vicepresidenti e del segretario, la commissione regionale Antimafia si riunirà per la prima volta la prossima settimana e "sarà in quella sede che gli uffici della segreteria e i funzionari dovranno verificare i requisiti previsti dall'articolo 6 del regolamento della stessa Commissione che individua i casi di incompatibilità per i componenti dell'ufficio di presidenza". Lo dice Antonello Cracolici, presidente dell'Antimafia siciliana, in relazione alla notizia diffusa dall'ex Iena Ismaele Lavardera, ex Ienna ed oggi deputato regionale con De Luca, secondo le quali un componente dell'ufficio di presidenza della commissione sarebbe attualmente coinvolto in un procedimento penale. "Se queste notizie risultassero confermate - aggiunge Cracolici - la sua condizione lo renderebbe incompatibile con la carica di componente dell'ufficio di presidenza della commissione".

In serata è arrivata la replica di Riccardo Gennuso: " Dopo una lunga interlocuzione con il presidente Antonello Cracolici, ho deciso di autosospendermi dalla carica di vice presidente vicario della Commissione antimafia, per il rispetto che ho per lo stesso organismo". Così il vice presidente vicario della Commissione Antimafia all'Ars al centro di polemiche in quanto a giudizio per estorsione. "Ho denunciato un capomafia di Palermo che risponde al nome di Cosimo Vernengo, condannato a 9 anni", sostiene Gennuso che parla di "colpo di bassa strategia politica da parte del mio caro amico Ismaele La Vardera che, essendo a conoscenza della mia vicenda giudiziaria, anziche' sostenermi nella lotta alla vera mafia, mi chiede di fare un passo indietro, esponendomi di conseguenza come bersaglio sensibile. Sono pronto sin da lunedi' a presentarmi davanti al pm di Palermo per rendere dichiarazioni spontanee, nell'ambito del processo che si sta celebrando da cinque anni nel capoluogo siciliano. Sono sereno e consapevole di non avere commesso alcun reato. Se fosse stato il contrario, non avrei minimamente accettato la carica della Commissione speciale, fin dal primo giorno". Gennuso asserisce di aver denunciato due volte la mafia, "quella di Siracusa e poi quella di Palermo dove mi sono presentato davanti ai giudici del tribunale, confermando le accuse. Questo clamore credo possa mettere a rischio la mia incolumita'". Riccardo Gennuso non ha mai subito alcuna condanna e nel processo che si clebra a Palermo il pm aveva chiesto l'archiviazione.