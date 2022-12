Riapre a Enna la gioielleria Restivo: come 30 anni fa nello stesso palazzo

Ritornare da dove tutto è cominciato 100 anni fa. I gioiellieri Restivo, ad oltre un trentennio dalla chiusura, riaprono ad Enna nello storico palazzo in stile liberty la cui facciata fu realizzata, proprio per ospitare il loro negozio, dallo scultore ennese Giuseppe Murgano su disegno del famoso architetto palermitano Ernesto Basile. Fu il cavaliere Angelo, capostipite della famiglia, a volere nel 1922 un punto vendita proprio ad Enna nel cuore dell'Isola .La famiglia Restivo partendo da Enna hanno aperto negozi in altre zone della Sicilia, come Catania e Palermo, ed è diventata punto di riferimento internazionale dell'alta orologeria e gioielleria.Ora Giovanni insieme al figlio Francesco ha pensato a dare un giusto riconoscimento agli avi, nonni e bisnonni Restivo, riaprendo il punto di partenza proprio per il centenario della nascita del negozio di via Roma.