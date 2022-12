Governo, marcia indietro sulla App 18: cambia nome ma non salta

Dopo la tagliola delle ammissibilità, i partiti sono al lavoro per decidere quali emendamenti segnalare per l'esame in commissione Bilancio. Il termine - secondo quanto viene riferito- è per questa mattina e, secondo un accordo della scorsa settimana in ufficio di presidenza, si dovrebbe arrivare a circa450 proposte di modifica: 200 di maggioranza e 250 di opposizione. Maggioranza verso la marcia indietro sulla App 18, il bonus di 500 euro per prodotti culturali per i neo-maggiorenni voluto dal governo Renzi, che non sarà abolita ma rimodellata. Polemiche sulla mancata rivalutazione delle pensioni. "E' come una nuova tassa", avverte l'Ufficio parlamentare di bilancio.-