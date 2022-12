Il Siracusa vince la stracittadina contro il Real: terza vittoria consecutiva per gli azzurri

Terza vittoria consecutiva per il Siracusa, che piega il Real Siracusa Belvedere per 1 - 2 grazie ad una doppietta di Savasta. Buono l’approccio al match degli azzurri (in maglia bianca) e tripla occasione al 5’: Iraci calcia dalla distanza e Aglianò respinge in tuffo, il tap-in di Savasta trova ancora pronto alla risposta il portiere avversario, che si salva anche sulla successiva conclusione ravvicinata di Ficarrotta, deviata in angolo da un difensore. All’11’ arriva la rete di Savasta, che devia alle spalle di Aglianò un bel cross di esterno sinistro di Ficarrotta, pescato sulla corsia di destra, con un lancio millimetrico, da Privitera. Al 20’ punizione da posizione larga di Ficarrotta, corretta sopra la traversa da Aglianò. Real vicino al pari al 29’ con un tiro di Alfò, fuori di poco. Privitera calcia dal limite al 42’, ma senza precisione. Al 45’ serpentina di Ficarrotta, fermato al momento del tiro da un difensore.

In apertura di ripresa Savasta trasforma in oro un cross di Privitera e di testa fa doppietta. Al 10’ è fuori di un soffio la punizione di Ficarrotta dalla distanza. Il Real Siracusa accorcia al 12’ con la rete di Toure, che batte Genovese con un tiro da buona posizione. I ragazzi di Jemma attaccano ma senza troppa convinzione, il Siracusa si difende con ordine e va al tiro con Giordano al 40’ e con Montagno poco dopo, ma in entrambi i casi la palla termina sul fondo. Poi il fischio finale che certifica la vittoria degli azzurri.