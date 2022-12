Strage di bambini in Iran, 44 i minorenni uccisi

Potrebbe avvenire già oggi o comunque in questi giorni l 'esecuzione di Mahan Sedarat Madani, 23enne tra i condannati a morte per le proteste contro il regime. Intanto Amnesty International ha reso noto di aver documentato nomi e dati di 44 bambini uccisi durante le proteste e di aver raccolto informazioni sulle minacce ricevute dai parenti di 13 delle piccole vittime da parte del governo. Secondo il rapporto,34 minori sono stati uccisi da proiettili, 4 a colpi d'arma da fuoco da distanza ravvicinata, 5 sono morti per aggressioni e uno è rimasto soffocato per i lacrimogeni.