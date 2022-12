Rivelazione Marocco, festa a Milano e in altre città

Dopo la selezione di Argentina e Croazia, la seconda semifinale di Qatar 2022 è Francia-Marocco. I Bleus battono l'Inghilterra 2-1 nell'ultimo quarto di finale: fatale per gli inglesi un errore dal dischetto di Kane (palla in curva) a pochi minuti dalla fine. Il centravanti aveva segnato su rigore il gol dell'1-1. Per i francesi reti di Tchouameni e Giroud. Impresa del Marocco che manda a casa il Portogallo di Cristiano Ronaldo (1-0) e porta l'Africa per la prima volta in semifinale della Coppa del Mondo. Gol di En-Nesyri a fine primo tempo su errore in uscita del portiere Diego Costa. Al fischio finale, festa anche in molte città italiane. A Milano un marocchino è stato gravemente ferito con una coltellata, l'aggressore sarebbe un uomo dell'est Europa che poi è scappato.