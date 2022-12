Peschereccio con 400 migranti a largo di Reggio Calabria: 2 navi Ong a Bari e Salerno

Sono in arrivo in queste ore nei porti italiani diverse navi di soccorso con a bordo migranti. Ieri sera un peschereccio con a bordo circa 400 persone è stato intercettato e soccorso al largo di Brancaleone, in Calabria. La metà sbarcherà a Reggio Calabria mentre altri 200 raggiungeranno Messina a bordo di un rimorchiatore. A Salerno sta per arrivare invece la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere, con 248 persone a bordo. La Humanity 1 con 261 persone approderà al porto di Bari alle 9. Secondo le prime informazioni, sulla nave ci sarebbero 90 minori non accompagnati tra cui una ventina di bambini.