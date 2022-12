Roma, sparatoria durante riunione di un Consorzio: tre morti e 4 feriti

Tre persone sono rimaste uccise, si tratta di tre donne, nel corso di una sparatoria avvenuta a Roma, fuori da un bar, durante la riunione di un Consorzio. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, zona Colle Salario. Secondo quanto riferisce l'Ansa, una quarta persona è rimasta ferita pare in modo non grave. La sala operativa del 112 ha ricevuto molte chiamate simultanee ed ha inviato immediatamente sul posto le forze dell'ordine ed il 118. In base a quanto si apprende uno dei partecipanti, un uomo, nel corso della riunione avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato in direzione delle donne. L'uomo sarebbe stato bloccato.