Modica, l'attività di Gioventù Nazionale riparte dalle iniziative natalizie

Ripartono le attività a Modica del gruppo giovanile di Fratelli d’Italia. Venerdì 16 dicembre alle ore 18:00 e nei giorni a seguire su richiesta, presso la sede di Fratelli d’Italia in Via Aldo Moro, al quartiere Sacro Cuore, verrà effettuata una raccolta di giocattoli da destinare alle parrocchie per le famiglie più bisognose. Raccolta che sarà gestita da Giovanni Ancella e Luca Migliore, tesserati in Gioventù Nazionale, insieme ai membri del circolo di Fdi.

“Siamo entusiasti - dichiarano Ancella e Migliore- di poter ripartire con le nostre attività attraverso questa iniziativa solidale. Natale deve essere un periodo sereno per tutte le famiglie, specialmente quelle più in difficoltà. Siamo certi che da parte dei nostri coetanei (e non) della città di Modica, tanti saranno i gesti di solidarietà. Ringraziamo il coordinatore cittadino di Fdi, Maurizio Livia per aver messo a disposizione la sede della sezione e per la proficua collaborazione”.

Soddisfazione espressa anche da Riccardo Ronza (Presidente Provinciale Gn) e Simone Diquattro (Commissario cittadino Gn Modica): “La ripartenza di un gruppo che vuole crescere e strutturarsi è un fatto assolutamente positivo. Lodevole ricominciare con una iniziativa così nobile e solidale. Il coordinamento provinciale è e resta a totale disposizione per supportare il nascente gruppo giovanile di Modica.