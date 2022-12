Calcio di Eccellenza, il Modica espugna anche Mazzarrone (2 a 1) e aspetta lo scontro diretto con l'Igea Virtus

Due squilli di Prezzabile e di Scrugli affondano il Mazzarrone e consentono al Modica di tallonare ad un solo punto la capolista Igea Virtus che, domenica prossima, per l'ultima di andata del campionato di Eccellenza, sarà ospite al "Vincenzo Barone". Il primo gol rossoblù è arrivato al 43' con un colpo di testa di Prezzabile su cross del nuovo arrivato Ancione. In apertura di ripresa, al 6', il raddoppio ad opera di Scrugli. I padroni di casa riaprono la gara al 36' con il gol di Gomez ma il Modica resiste al ritorno del Mazzarrone e porta a casa tre punti di vitale importanza per le ambizioni di promozione.