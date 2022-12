Automobilismo, a Taormina dominano Danilo Novelli e Alessandro Anastasi su Skoda Fabia

Il Rally di Natale a Taormina ha incoronato il santateresino Danilo Novelli ed il messinese Alessandro Anastasi, l’equipaggio della organizzatrice New Turbomark, che su Skoda Fabia in versione R5 ha dominato la gara che ha riportato le competizioni motoristiche nella riviera jonica messinese. Seconda piazza per gli ottimi messinesi Marcello Rizzo ed Antonio Pittella, equipaggio affiatato, sempre nelle posizioni di vertice ed in lotta per la vetta, anche loro sulla 4x4 boema. Sul podio con una determinata prova di carattere volontà anche per Michele Coriglie, altro talento locale, navigato dal toscano Federico Grilli sulla Peugeot 208 Rally4 con cui l’equipaggio del Team Phoenix ha primeggiato tra le due ruote motrici. Dietro i tre messinesi a ridosso del podio si è classificato il mantovano Alessandro Zorzi con Roberta Franzoni su Skoda Fabia, al loro esordio nelle gare siciliane ed in particolare sulle selettive prove joniche. Quinta piazza per un giovane equipaggio formato dall’agrigentino Andrea Licata e dal nisseno Salvatore Giglio su Peugeot 208 Rally4.