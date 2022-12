Rubò la luce perla festa del Santo: assolto nell'Agrigentino

L'altare di San Giuseppe, ad Alessandria della Rocca, piccolo comune montano dell'entroterra agrigentino, era stato illuminato con un allaccio abusivo, rubando l'energia elettrica. La scoperta era stata fatta dai carabinieri che avevano denunciato il presidente del comitato per le festivita' del paese. Al termine del processo, tuttavia, l'uomo e' stato assolto "per non avere commesso il fatto". Lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione, ritenendo che non fosse stato individuato l'autore del furto di corrente elettrica che servi' per illuminare l'altare.Rubò la luce er la festa del