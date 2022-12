Calcio di Promozione, il Frigintini bloccato in casa dal Megara: gara piacevole solo negli ultimi minuti

I rossoblù del Frigintini calcio non danno seguito alla brillante prestazione con un successo per 3-0 della scorsa domenica a Vittoria, e contro il Megara 1908 si devono accontentare del pareggio. Per 0-0 al termine di una gara che solamente negli ultimi dieci minuti della ripresa ha regalato emozioni e occasioni gol da una parte e dall’altra. Match povero di contenuti tecnici e raramente i due portieri sono stati seriamente impegnati. Buoncompagni, tecnico del Frigintini, è stato costretto a schierare in porta un under, il giovane Graziano Ruffino, e l’assenza di Antonio Monopoli si è fatta sentire nel reparto difensivo.

Primo tempo deludente, ravvivato da qualche iniziativa sporadica che non ha riscaldato i tifosi presenti nonostante il pomeriggio freddo e la pioggia che è iniziata a cadere sul finire del primo tempo. Epilogo dei primi 45’ che ha avuto un sussulto al 40’ quando in seguito ad un calcio di punizione in favore del Megara, Sollano aveva realizzato il gol che su segnalazione dell’assistente è stato annullato per fuori gioco. Scampato il pericolo, nel secondo tempo i rossoblù sono rientrati sul terreno di gioco con un piglio diverso, ma molti errori in fase di costruzione del gioco hanno vanificato la possibilità per gli attaccanti di rendersi pericolosi. Al 6’ un fallo in area di rigore ospite determina qualche protesta del Frigintini che si allinea subito, però, alla decisione del direttore di gara. Al 15’ ci prova Calabrese, ma il portiere ospite para con sicurezza. Poi sono gli ospiti con Carpinteri a rendersi pericolosi, conclusione alta. Al 29’ spunto di Sangiorgio bloccato. Nei sei minuti finali ben sei occasioni-gol (quattro per il Frigintini, due per il Megara). Caccamo ci prova dalla distanza e il portiere ospite in extremis riesce a deviare in angolo il pallone che si stava per insaccare sotto la traversa; che si ripete con una paratissima su colpo di testa di Pianese (salvataggio sulla linea di porta), e poi ancora su Caccamo prima che Noukri (nella foto) posizionato sul dischetto del calcio di rigore fallisce la conclusione per il facile gol dell’1-0. Sul rovesciamento di fronte gli ospiti falliscono il gol prima con Sollano che conclude in diagonale e pallone che esce d’un soffio e poi a porta vuota con Fornaciari che si fa stoppare la conclusione da un ritorno poderoso di Pisana. Il fischio finale del direttore di gara sancisce lo 0-0

FRIGINTINI 0

MEGARA 1908 0

Frigintini: Ruffino, Pisana, Iozzia, Ruscica (29’ st. Caccamo), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Fusca (38’ st. Buscema), Calabrese (29’ st. Gugliotta), Noukri, Colombo (21’ st. Giurdanella). All. Samuele Buoncompagni

Megara 1908: Tabascio, C. Carpinteri, Amara, Busso, Aleo, Luce, Sollano, Fichera, Fornaciari, Lara (33’ st. Trupiano), S. Carpinteri. All. Saro Monaca

Arbitro: Paolo Arculeo (Sez. Aia di Catania); Assistenti: Pierluigi Fazzi e Giovanni Martorana (Sez. Aia Enna)