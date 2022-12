Regione, parcella da 3,5 milioni a ex assessore: Schifani chiede atti

In relazione alla notizia della liquidazione di circa 3,5 milioni di euro all'ex assessore regionale Pier Carmelo Russo per il pagamento di attività professionali svolte nei confronti della Regione Siciliana, gli uffici della Presidenza precisano che si tratta di una decisione non adottata dalla giunta di governo in carica. "Appresa la notizia - si legge in una nota - , il presidente Renato Schifani ha chiesto immediatamente la trasmissione degli atti per poter effettuare un approfondito esame della vicenda in tutti i suoi risvolti".