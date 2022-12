Positivi al Covid sempre sopra le mille unità nel Ragusano e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Le persone positive al Covid sono in totale 1042: 1020 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale. I morti sono sempre 638. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 14 Acate, 22 Chiaramonte Gulfi, 70 Comiso, 1 Giarratana, 43 Ispica, 217 Modica, 0 Monterosso, 125 Pozzallo, 339 Ragusa, 18 Scicli, 120 Vittoria.