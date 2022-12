Il Palermo resiste a Ferrara, Brunori rimonta un gol e con la Spal finisce 1 - 1

Finisce con un pareggio (1-1) che accontenta piu' il Palermo della Spal che non vince dal 23 ottobre (con il Cosenza l'unica vittoria finora conseguita da mister De Rissi). Le squadre si affrontano a viso aperto. La sblocca la Spal al 9' con una girata di Meccariello da vero bomber su angolo di Esposito. Il Palermo cerca di reagire e al 32' pareggia con bomber Brunori (ottavo gol stagionale) il cui tiro passa sotto le gambe di Dalle Mura tocca l'interno del palo e si insacca. Nella ripresa e' la Spal a fare la partita mentre i rosanero tentano di pungere in contropiede. Sono gli estensi ad avere alcune buone opportunita' per passare in vantaggio ma La Mantia al 3' da ottima posizione manda sopra la traversa e al 12' Pigliacelli si oppone con bravura ad una conclusione di Rabbi da distanza ravvicinata. Brivido al 31' quando Thiam non trattiene la sfera e l'ex Vido insacca ma l'arbitro annulla per fuorigioco.