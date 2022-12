Antimafia all'Ars, la solidarietà di Forza Italia a Riccardo Gennuso

Sul 'caso dell'Antimafia all'Ars', Forza Italia solidarizza con l'on. Riccardo Gennuso, vittima di un'aggressione mediatica lanciata da due partiti dell'opposizione : 5 Stelle ed il Movimento di Cateno De Luca che mettono a rischio la stessa incolumità del giovane parlamentare siracusano che nella sua vicenda giudiziaria ha pubblicamente fatto i nomi dei capimafia di Palermo, condannati a 9 anni dopo le sue denunce.

“Esprimo vivo apprezzamento per il gesto di grande sensibilità istituzionale mostrata dall’onorevole Riccardo Gennuso - ha detto il capogruppo all'Ars di Forza Italia Stefano Pellegrino - . La decisione di Gennuso di autosospendersi da vice presidente vicario della Commissione antimafia - è stata adottata pur in assenza di qualsivoglia provvedimento e tantomeno sentenza della Magistratura”.

Il capogruppo di Forza Italia lancia, comunque, una stoccata polemica all’indirizzo di Ismaele La Vardera, che pur senza essere nominato sembra essere il bersaglio della presa di posizione di Pellegrino: “A chi urla allo scandalo – aggiunge -, ricordo che per fortuna vige ancora lo stato di Diritto e con esso il principio costituzionale di non colpevolezza. Al collega Gennuso confermo la fiducia del Gruppo di Forza Italia all’Ars, certo che proseguirà con energia e impegno ad operare per esercitare le proprie funzioni”.