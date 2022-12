Il Catania non è brillante ma al 'Massimino' basta un gol di Rapisarda e l'Aversa è Ko

Il copione è oramai sempre lo stesso, Catania, che deve vincere tutte le partite per festeggiare con largo anticipo la promozione in serie C. Ed anche oggi pomeriggio la pratica Real Aversa è stata chiusa in favore dei rossazzurri. Gli uomini di Ferraro hanno mostrato un po' di stanchezza, più psicologica che fisica, ma alla fine al 50' Rapisarda ha centrato il bersaglio. A gioire al Massimino per questo Catania dei record il patron Ross Peligra che sicuramente non ha visto il miglior squadra della stagione.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Al 50' il Catania va in rete con De Luca, servito perfettamente da Russotto, ma il guardalinee strozza l'urlo di gioia del "Massimino" alzando la bandierina, segnalando un fuorigioco. Al 52' primo cambio deciso da mister Maschio con Sognamiglio che sostituisce Romano. Poco dopo ci riprova Rapisarda dal cuore dell'area di rigore avversaria, anche stavolta pallone bloccato dal portiere. Al 58' i padroni di casa passano in vantaggio: piazzato di Lodi, sul pallone Jefferson e Rapisarda, proprio l'esterno difensivo etneo scarica in fondo al sacco al terzo tentativo personale di andare in rete.