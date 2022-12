Tornano le tradizioni a Floridia, i mercatini di Natale in piazza del Popolo

Anche Floridia ha i suoi mercatini di Natale. Sono stati inaugurati ieri pomeriggio in piazza del Popolo. Si tratta di artigiani locali che metteranno in vendita i loro prodotti fino a Capodanno. La mostra dei mercanini sarà aperta al mattino dalle 10 a mezzogiorno, per poi riaprire alle 16fino a tarda ora . A volere i mercatini di Natale è stata l'intera amministrazione Carianni che ha messo a disposizione degli artigiani 10 stand. Anche a Floridia si torna alle tradizioni del passato. E' stata l'assessora al Turismo e Spettacolo, Serena Spada a curare gli aspetti organizzativi dei mercatini di Natale.

F.L.