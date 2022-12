Vittoria, mondo della scuola in lutto: è morta la professoressa Maria Russo

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Vittoria in lutto per il decesso, nel sonno, della docente Maria Russo, che tra alcuni giorni avrebbe compiuto 66 anni. Fatale le sarebbe stata una crisi cardiaca. Nel sito internet della scuola, listato a lutto, se ne ricordano l’amore per l’insegnamento, le capacità e la sensibilità sempre dimostrate, con la vicinanza e l’attenzione agli alunni e alla famiglia del “Fermi”.

Sempre impegnata nei progetti di legalità, sarebbe andata in pensione il prossimo anno. Ne ricordano le doti gli alunni della sezione Agraria e tutti componenti dello studio legale Assenza, di cui per tanto tempo è stata un punto di riferimento.

Per i colleghi del Dipartimento di Diritto e ed Economia, di cui faceva parte Maria Russo, rimarrà “il ricordo di una persona cara”.

I funerali si terranno domani, martedì, nella chiesa Madre di Comiso, alle ore 10, 45